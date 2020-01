Sông Bà Đáp đang bị "bức tử"?

Qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, người dân ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tiếp tục phản ánh tình trạng sông Bà Đáp đoạn chảy qua ấp An Hải đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới việc nuôi trồng thủy sản và cuộc sống của họ.

Nước sông Bà Đáp gần đây trở màu đen đặc, bốc mùi hôi thối (ảnh chụp sáng ngày 4/1).

Sông Bà Đáp bắt nguồn từ Hồ Sông Ray chảy qua địa phận Xuyên Mộc, Đất Đỏ đổ ra cửa biển Lộc An. Khu vực người dân phản ánh ô nhiễm là phía hạ lưu gần với khu chế biến hải sản tập trung (CBHSTT) Lộc An.

Có mặt tại khu vực sông Bà Đáp (ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) ngày 4/1, chúng tôi nhận thấy nước sông có màu đen, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Ven bờ sông, rải rác xác cá trôi dạt. Anh Trần Đức Huy (ngụ ấp An Hải, xã Lộc An) cho biết, các đùng nuôi thủy sản của người dân trong khu vực đều lấy nước từ nhánh sông này. Việc nguồn nước sông bị ô nhiễm khiến cá, tôm nuôi có dấu hiệu chết. Anh Huy đặt nghi vấn về việc có DN trong khu CBHSTT Lộc An xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Bà Đáp.

Anh Huy dẫn chúng tôi men theo dòng sông tới cống xả từ khu CBHSTT Lộc An ra sông Bà Đáp. Tuy nhiên, vào lúc này, nước thải ở miệng cống chỉ hơi đục. Theo anh Huy, nếu các DN chế biến hải sản tại đây xả thải trái phép thì họ thường xả trong đêm nên rất khó phát hiện, bắt quả tang. “Mong cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vì sao sông Bà Đáp trở nên ô nhiễm như hiện nay”, anh Huy kiến nghị.

Ông Trần Thiện (ngụ ấp An Hải, xã Lộc An) cho hay, gia đình ông sống ở bên bờ sông Bà Đáp gần 30 năm nay. Cuộc sống mưu sinh hàng ngày bằng việc đánh bắt, nuôi trồng thủy sản gắn với con sông này nên ông Thiện cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của con nước. “Hoàn toàn khác với trước, bây giờ, dòng nước đã đen hẳn, bốc mùi hôi thối khó chịu. Khi lội xuống sông thì người nổi mẩn ngứa”, ông Thiện nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Ngô Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, trong các ngày 2 và 3/1, chính quyền địa phương đã nhận được phản ánh của người dân ấp An Hải về hiện tượng nước sông Bà Đáp ngả màu đen đặc, bốc mùi hôi thối. UBND xã đã cử cán bộ chuyên trách xuống xác minh thực tế và ghi nhận có sự việc trên. UBND xã Lộc An đã có báo cáo trình UBND huyện Đất Đỏ, Phòng TN&MT huyện để có hướng xử lý. “Hiện tại, xã đã cử cán bộ theo dõi nguồn nước của sông Bà Đáp để phối hợp với cơ quan chức năng của huyện xử lý vụ việc này trong thời gian tới”, ông Ngô Văn Hà cho hay.

Trên thực tế, những nghi vấn của người dân về việc một số cơ sở chế biến hải sản trong Khu CBHSTT Lộc An xả thải trực tiếp ra sông Bà Đáp là có cơ sở. Ông Ngô Văn Hà cho biết thêm, đầu tháng 8/2018, người dân cũng phản ánh về việc dòng nước của sông Bà Đáp gần khu CBHSTT Lộc An có màu sậm đen, bốc mùi hôi thối. UBND xã Lộc An đã phối hợp với Công an huyện, Phòng TN-MT và Công an tỉnh sau đó tiến hành khảo sát thực tế tại khu CBHSTT Lộc An. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nước thải từ 1 DN sản xuất hải sản xả trực tiếp vào cống thoát nước mưa của khu CBHSTT, từ đó chảy thẳng ra sông Bà Đáp. Nước thải chưa qua xử lý, có màu đen và bốc mùi hôi thối. Đoàn kiểm tra lập biên bản vụ việc. Sau đó, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt 828 triệu đồng đối với DN này do có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường.

Qua ghi nhận diễn biến trên, chúng tôi đề nghị UBND huyện Đất Đỏ chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện xác định nguyên nhân gây ô nhiễm dòng sông này, để có giải pháp sớm xử lý dứt điểm vấn đề bức xúc của người dân.

