Nhiệt độ máy điều hòa phù hợp với trẻ

Hỏi: Con tôi được gần 2 tuổi. Gia đình tôi đang cân nhắc việc lắp máy điều hòa nhiệt độ trong phòng ngủ của bé, bởi tôi lo lắng việc bé nằm máy điều hòa thường xuyên sẽ dễ bị ho, sổ mũi. Bác sĩ tư vấn giúp tôi làm cách nào tốt nhất cho sức khỏe bé.

(Chị Lê Thị Uyên, phường 7, TP.Vũng Tàu)

Chào chị!

Trẻ nhỏ luôn cảm thấy nóng hơn người lớn, nhưng lại mau bị lạnh, mất nhiệt nhanh. Nhất là khi ngủ, trẻ rất hay đạp chăn ra khỏi người. Như vậy, khi nhiệt độ căn phòng giảm dần do dùng điều hòa mà cha mẹ không lưu ý điều chỉnh tăng lên thì trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh. Do đó, nếu sử dụng máy điều hòa trong phòng trẻ, cha mẹ cần coi sóc trẻ kỹ lưỡng trong lúc ngủ. Nhiệt độ máy điều hòa cần được điều chỉnh không quá thấp so với nhiệt độ ngoài trời, và nên mở ở mức từ 27-28 độ C.

Chị cũng cần lưu ý, trẻ con ở độ tuổi này thường hay vận động ra nhiều mồ hôi. Do đó, khi trẻ vừa vận động xong cần cho trẻ uống nước, làm ráo mồ hôi thì mới đưa trẻ vào phòng có bật điều hòa.

(Bác sĩ Phạm Đình Quý, Khoa Nhi, Bệnh viện Lê Lợi)