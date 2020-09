Người dân có thể khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi

Nhiều gốc tiêu bị cháy do hoạt động khai thác đá, gây thiệt hại cho người dân, DN cam kết hỗ trợ, bồi thường. Vậy nhưng, từ tháng 2 đến nay, cam kết đó vẫn chưa thực hiện. Đó là nội dung phản ánh của ông Phan Ngọc Tứ (tổ 47, ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) tới Báo BR-VT. Phóng viên đã tìm hiểu nội dung này.

Gốc tiêu của gia đình ông Phan Ngọc Tứ bị cháy đến nay vẫn chưa thể phục hồi trở lại hoàn toàn như trước đây.

Theo trình bày của ông Phan Ngọc Tứ, gia đình ông có vườn tiêu gần khu vực mỏ đá Pulơzan-Núi Sao (ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) do Công ty CP XNK đầu tư tổng hợp và Hợp tác Quốc tế (GELEXIM) có địa chỉ tại TP.Hồ Chí Minh quản lý và khai thác. Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 12/2, do hoạt động khai thác đá của Công ty GELEXIM có gây ra vụ cháy tại địa chỉ trên. Ngọn lửa bùng phát mạnh đã cháy lan sang vườn tiêu của gia đình ông Tứ, làm gần 130 gốc tiêu đang cho thu hoạch của gia đình ông bị cháy rụi, ước thiệt hại khoảng 13 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Tứ đã phản ánh với chính quyền xã Quảng Thành để được can thiệp, giải quyết. Ngày 20/2, Công an xã Quảng Thành đã kiểm tra, xác minh vụ việc. Sau đó, công an xã đã làm việc với Công ty GELEXIM và gia đình ông Phan Ngọc Tứ, đồng thời tiến hành kiểm kê số gốc tiêu bị thiệt hại do cháy. Tiếp theo đó, tại buổi làm việc vào ngày 26/2, Công ty GELEXIM cam kết bồi thường cho gia đình ông Phan Ngọc Tứ toàn bộ gốc tiêu bị cháy với số tiền 13 triệu đồng. Cam kết trên được lập thành văn bản và có sự chứng kiến của Công an xã Quảng Thành. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đã gần 7 tháng trôi qua, gia đình ông Tứ vẫn chưa nhận được tiền bồi thường của DN này.

Theo ghi nhận của phóng viên, vườn tiêu của gia đình ông Phan Ngọc Tứ nằm ngay sát cạnh khu vực mỏ đá Pulơzan-Núi Sao do Công ty GELEXIM quản lý và khai thác. “Sau thời gian gần 7 tháng xảy ra vụ cháy khiến hơn 130 gốc tiêu bị cháy rụi, đến nay nhiều gốc tiêu vẫn chưa thể phục hồi, trơ gốc và cành. Trong khi đó, để trồng được chừng ấy gốc tiêu, gia đình tôi đã phải chăm sóc trong một thời gian dài, nay đang cho thu hoạch thì bị cháy rụi. Hiện gia đình tôi rất khó khăn. Tôi yêu cầu Công ty GELEXIM sớm bồi thường cho gia đình tôi, để gia đình tôi tái đầu tư trồng lại các gốc tiêu, phát triển kinh tế gia đình”, ông Phan Ngọc Tứ nói.

Ông Trần Đình Được, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành xác nhận, có sự việc như trên xảy ra trên địa bàn. Theo ông Được, thời điểm vừa xảy ra vụ việc, UBND xã đã làm việc với đại diện Công ty GELEXIM và ông Phan Ngọc Tứ. DN có cam kết hỗ trợ cho gia đình ông Tứ số tiền 13 triệu đồng, nhưng đến nay chưa thực hiện. “Vừa qua, UBND xã đã nhận được đơn của ông Tứ khiếu nại về việc ông chưa được bồi thường như DN đã cam kết. Tuy nhiên, do Chi nhánh Khai thác và kinh doanh khoáng sản Núi Sao (Công ty GELEXIM) tạm ngừng hoạt động từ tháng 4/2020. Hiện ở Văn phòng Chi nhánh chỉ có nhân viên bảo vệ, vì vậy, chính quyền chưa mời được DN tới để hòa giải. UBND xã có hướng dẫn ông Tứ khởi kiện ra Tòa để giải quyết theo quy định”, ông Trần Đình Được cho biết thêm.

Ông Đăng Ngọc Khánh, Giám đốc Chi nhánh khai thác và kinh doanh khoáng sản Núi Sao cũng xác nhận việc Chi nhánh đã tạm ngừng hoạt động từ tháng 4 đến nay. Ông Khánh cho biết, bộ máy của Công ty có sự thay đổi nên việc bồi thường cho gia đình ông Tứ có sự chậm trễ. Công ty sẽ sớm giải quyết và thực hiện việc bồi thường thiệt hại như đã cam kết trong thời gian sớm nhất cho gia đình ông Tứ.

Theo Luật sư Thịnh Đình Quang (Hội Luật gia tỉnh) cho biết, đối với vụ việc của gia đình ông Phan Ngọc Tứ, trong trường hợp hòa giải không thành hoặc không muốn thực hiện thủ tục yêu cầu hòa giải cơ sở, ông Tứ có thể yêu cầu Tòa án giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Kèm theo đơn khởi kiện là các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình. Thời hiệu khởi kiện là 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông bị xâm phạm.

Bài, ảnh: PHƯỚC QUÝ