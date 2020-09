Để trẻ đi xe đạp an toàn

Hiện nay có nhiều trẻ sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, vấn đề đáng nói là nhiều bố mẹ chỉ trang bị cho các con chiếc xe đạp mà quên đi việc hướng dẫn kiến thức về bảo đảm an toàn giao thông khi trẻ lưu thông trên đường.

Như chúng ta biết, tự bản thân mỗi đứa trẻ không thể nào biết được đi xe đạp như thế nào là an toàn? Một khi được giao cho chiếc xe đạp, các em cứ tập đi theo bản năng, hoặc nhìn bạn bè rồi bắt chước làm theo. Bản thân các em hoàn toàn chưa được trang bị kỹ năng lái xe đạp an toàn. Hơn nữa, lượng xe lưu thông trên đường ngày càng nhiều. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn là rất cao. Do đó, hướng dẫn cho trẻ kỹ năng đi xe đạp an toàn là việc làm rất cần thiết đối với mỗi gia đình. Thiết nghĩ để làm được điều này, phụ huynh cần thực hiện một số việc sau.

Thứ nhất, dạy cho trẻ biết kiến thức cơ bản về an toàn giao thông. Khi tham gia lưu thông trên đường phải đi sát lề bên phải. Không đi ra phần giữa lộ. Không đi hàng hai, hàng ba… Trẻ em thường có thói quen đạp xe trên đường cùng với bạn, vừa chạy xe, vừa trò chuyện. Để tiện cho việc trò chuyện, các em thường cùng nhau đạp xe đi hàng hai, hàng ba… Chính điều này đã gây cản trở các phương tiện giao thông khác cùng lưu thông và dễ gây ra tai nạn.

Thứ hai, đang điều khiển xe, khi muốn khi muốn qua đường, phải đi chậm hoặc dừng xe lại, quan sát thật kỹ, giơ tay ra tín hiệu xin qua và đợi vắng người hẳn rồi mới qua. Nói cho trẻ biết là phải làm sao để người chạy sau mình nhận ra mình muốn qua đường. Thực tế, nhiều trẻ có thói quen đang đạp xe trên đường đột ngột rẽ qua, không dừng xe, không quan sát từ phía sau... Điều này là rất nguy hiểm!

Thứ ba, phụ huynh nên thường xuyên nhắc nhở trẻ khi đang chạy xe trên đường phải hết sức tập trung. Phải điều khiển bằng cả hai tay. Tuyệt đối trong lúc chạy xe không được đùa giỡn, nói chuyện và làm công việc khác. Vì làm như thế dễ sẽ phân tâm, mất sự tập trung, không xử lý được các tình huống bất ngờ trong quá trình tham gia giao thông.

Năm học mới lại bắt đầu, đây là lúc các bậc làm cha, làm mẹ cần quan tâm đến việc sử dụng xe đạp làm phương tiên đi lại của học sinh, nhất là đối với các em trong độ tuổi tiểu học. Để bảo đảm sự an toàn cho các em, hội phụ huynh cần phối hợp với nhà trường, nhằm trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về kỹ năng điều khiển xe đạp an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

NGUYỄN VĂN DÔ