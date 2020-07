Khách sạn bán gấp đôi giá đăng ký

Chiều 20/7, Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu do ông Trần Bá Việt, Trưởng Phòng VH-TT làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế khách sạn The Dreamer Hotel (số 6 La Văn Cầu, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Đây là khách sạn trong clip lan truyền trên mạng xã hội facebook chiều tối 19/7 với nội dung một cô gái trẻ vừa cười nói vừa bẻ vụn bánh vứt xuống gầm giường, rải dưới nệm và xả rác khắp sàn nhà. Hành vi của nhóm khách sau đó nhận nhiều lời chỉ trích gay gắt từ dư luận về hành vi ứng xử thiếu văn hóa. Nhóm khách sau đó cũng xin lỗi và biện minh do chủ khách sạn tính giá đắt, lại còn đòi tiền thêm vì cho rằng khách đưa thiếu tiền.

Đoàn Kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP.Vũng Tàu làm việc với đại diện khách sạn The Dreamer Hotel.

Đoàn đã kiểm tra thực tế phòng lưu trú nơi nhóm khách trên lưu lại tối 18/7. Đoàn ghi nhận phòng nằm ở tầng 5 sát ban công, có 2 giường đôi, máy lạnh. Giá bán được chủ khách sạn tường trình là 2,2 triệu đồng/đêm có tính phụ thu trả phòng trễ (khoảng 3 tiếng). Tuy nhiên, khi đối chiếu với bảng kê khai, đăng ký giá có xác nhận của cơ quan chức năng, căn phòng trên chỉ có mức giá bán 1 triệu đồng. Kiểm tra tiếp Sổ quản lý kinh doanh dịch vụ lưu trú, chủ khách sạn cũng không chỉ ra được tên nhóm khách trên lưu trong sổ theo dõi tạm trú. Khi xem lại camera để xác minh tình huống khách trả thiếu tiền, do camera không soi vào được góc dưới quầy lễ tân nên không đủ căn cứ quy kết nhóm khách thanh toán thiếu tiền.

Đoàn liên ngành đã tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khách sạn trên và mời đại diện khách sạn tới làm việc vào ngày 22/7.

Theo ông Trần Bá Việt, hành vi xả rác rồi tung lên mạng xã hội với thái độ hả hê của nhóm du khách trên đã bị dư luận lên án. Tuy nhiên, những sai phạm, thiếu sót của khách sạn, cơ quan chức năng cũng sẽ chấn chỉnh, xử phạt nghiêm để răn đe. Ông Việt cũng lưu ý thêm, du lịch đang bước vào mùa cao điểm và có nhiều dấu hiệu phục hồi tốt sau dịch COVID-19. Để tránh bị mất vui trong kỳ du lịch, trước khi đặt phòng du khách cần xem kỹ bảng niêm yết giá của cơ sở lưu trú. Khi gặp các tình huống như: phòng lưu trú mất an toàn, chủ cơ sở có thái độ hung hãn, đe dọa, chèn ép, nâng giá bán phòng, du khách nên liên hệ với Đoàn kiểm tra liên ngành theo số đường dây nóng 088.880.3247 để được hỗ trợ kịp thời.

