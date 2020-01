Mua đất "dự án", nhưng không được giao nền và chậm trả lại tiền

Gửi thư đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, những người mua đất nền của Công ty CP Dịch vụ Thương Mại 123 (gọi tắt Công ty 123, địa chỉ số A20 – KBT Tây Nam, KP. Long Hiệp, TT.Long Điền, huyện Long Điền) phản ánh: Họ đã ký hợp đồng và nộp tiền mua các lô đất trong “dự án” Khu dân cư Baria Gold City của Công ty 123, nhưng đến hạn không được giao đất nền, cũng không được trả lại tiền đúng hẹn. Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã tìm hiểu sự việc.

Sơ đồ vị trí “Dự án Khu dân cư Baria Gold City” của Công ty CP Dịch vụ - Thương Mại 123 mà anh Nguyễn Thành Trung đã ký hợp đồng mua đất nền ở đây.

Theo trình bày của anh Nguyễn Thành Trung (ngụ huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận), ngày 12/11/ 2018 anh có ký hợp đồng với Công ty 123, thỏa thuận mua 1 lô đất mã số A3-6 với diện tích 105.6m2 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền thuộc “Dự án nhà ở khu dân cư An Ngãi - Long Điền” còn gọi là “Khu dân cư Baria Gold City” của Công ty CP 123 do bà Nguyễn Thị Nhung làm Tổng Giám đốc. Theo hợp đồng thỏa thuận, đến ngày 31/3/2019, anh Trung sẽ được Công ty 123 bàn giao đất nền và giấy CNQSDĐ.

Ngày 26/3/2019, anh Trung nhận được thông báo của Công ty 123 lùi lại ngày 30/6/2019 sẽ tiến hành ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng lại sai hẹn. Đến ngày 11/7/2019, anh Trung đến tham quan vị trí đất nền ở khu đô thị này thì cơ sở hạ tầng vẫn chưa đầy đủ và không hoạt động. Nghi ngờ công ty chưa hoàn tất các thủ tục, cơ sở hạ tầng cũng như cơ sở pháp lý mà đã phân lô, bán nền cho người dân nên anh Trung đến Công ty 123 để yêu cầu giải quyết thực hiện hợp đồng.

Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Công ty 123 hẹn đến 31/12/2019 sẽ giao nền và giấy CNQSD đất cho anh Trung. Nhưng anh Trung không đồng ý chờ đến 31/12/2019, yêu cầu Công ty 123 thanh lý hợp đồng ngay vì đã quá hạn theo thỏa thuận tại Điều 3 của hợp đồng đã ký kết giữa 2 bên. Sau khi thỏa thuận, anh Trung đồng ý việc thanh lý hợp đồng với điều kiện là bên Công ty 123 sẽ trả lại toàn bộ số tiền mà anh Trung đã thanh toán, kèm theo 18% số tiền lãi (do bên Công ty 123 đề xuất vì lỗi chậm trễ của công ty) với tổng số tiền hơn 828 triệu đồng.

Căn cứ theo bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ, thì ngày 6/8/2019 Công ty 123 phải chuyển trả cho anh Trung 50% số tiền đợt 1 là 414 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 9/8/2019, Công ty 123 chỉ chuyển trả 200 triệu đồng và thông báo sẽ chuyển trả dứt điểm số tiền còn lại của đợt 1 trong ngày 12/8/2019 mà vẫn chưa thực hiện. “Sau đó, ngày 15/8/2019, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty 123 có làm việc với tôi và hứa sẽ trả lãi 1%/tháng của số tiền Công ty 123 còn nợ, thanh toán chậm nhất vào ngày 15/10/2019. Nhưng đến nay, Công ty 123 vẫn chưa hoàn trả số tiền còn lại cho tôi”, anh Trung bức xúc.

Tương tự, bà Tống Thị Đan Thùy (ngụ huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) cũng phản ánh có mua 1 lô đất 105.5m2 tại xã An Ngãi, huyện Long Điền thuộc “Dự án nhà ở khu dân cư An Ngãi - Long Điền” của Công ty 123 nhưng đến hẹn thì không nhận được đất nền. Sau đó, bà Thùy yêu cầu Công ty 123 thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền thì DN này liên tục thất hẹn. Đến nay, bà Thùy mới được Công ty 123 chi trả hơn 200 triệu đồng trong tổng số tiền hơn 829 triệu đồng đã nộp tiền mua đất nền cho công ty. “Mới đây ngày 7/1, Công ty 123 lại tiếp tục hẹn đến tháng 3 sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho tôi. Tuy nhiên, hoàn cảnh của chúng tôi hiện rất khó khăn, số tiền đã nộp cho Công ty 123 phải đi vay mượn nhiều nơi. Chúng tôi yêu cầu Công ty 123 phải trả lại tiền ngay cho chúng tôi”, bà Thùy bức xúc nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Thương Mại 123 cho biết, hiện công ty đang triển khai xây dựng “Khu dân cư Baria Gold City” là có thật. Khu dân cư này có 100 nền và chưa giao được đất nền do chậm tiến độ. Bên cạnh đó, công ty đang gặp khó khăn về tài chính nên chưa trả lại tiền cho các khách hàng. “Vì vậy, thời gian qua công ty đã nhiều lần làm văn bản hẹn trả tiền đối với khách hàng. Dự kiến trong tháng 1/2020, công ty sẽ cố gắng hoàn trả tiền cho khách hàng”, ông Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh.

Ông Võ Thành Phúc, Chủ tịch UBND xã An Ngãi cho biết, khu đất mà người dân phản ánh mua của Công ty 123 đang đứng tên người sử dụng đất là bà Phạm Thị Trưng, ngụ TT.Long Điền, huyện Long Điền. Đến nay, chưa có văn bản nào của cơ quan chức năng đồng ý cho phân lô, tách thửa tại khu đất này. “Khi Công ty 123 quảng cáo bán đất nền ở khu đất này, địa phương đã có thông báo ngăn chặn. Tuy nhiên, việc mua bán đất nền diễn ra trên các trang mạng bất động sản thì địa phương không thể quản lý được”, ông Võ Thành Phúc cho hay.

Qua diễn biến vụ việc trên chúng tôi nhận thấy, các giao dịch đất đai thường liên quan tới tài sản trị giá lớn. Vì vậy, người mua đất nền tại các “dự án” bất động sản cần tìm hiểu rõ về tính pháp lý của dự án. Nếu xảy ra tranh chấp hợp đồng, người bị thiệt hại có thể gửi đơn đến chính quyền địa phương nhờ can thiệp, hoặc khởi kiện đến TAND giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Bài, ảnh: AN NHIÊN