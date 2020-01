Điều chỉnh tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư Giếng Nước

Theo phản ánh của bạn đọc qua đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, sáng 9/1, tại khu vực ngã tư Giếng Nước – TP.Vũng Tàu có tình trạng giao thông lộn xộn do đèn tín hiệu giao thông tổ chức chưa hợp lý. Xung quanh vấn đề này, ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GT-VT cho biết, sau khi tháo dỡ vòng xoay ngã tư Giếng Nước, Sở GT-VT đã điều tiết việc đi lại của các phương tiện bằng đèn tín hiệu giao thông lắp đặt ở các đầu đường. Cụ thể, thời gian đèn: đường Nguyễn An Ninh 23 giây xanh, hướng 30/4 là 30 giây xanh. Tuy nhiên, các phương tiện lưu thông trên đường 30/4 quẹo trái qua đường Nguyễn An Ninh rất nhiều, dẫn đến xung đột với các phương tiện hướng từ Phạm Hồng Thái đi thẳng qua đường 30/4.

Các phương tiện qua lại dễ dàng hơn tại khu vực ngã tư Giếng Nước sau khi có sự điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông.

Sau khi nhận được phản ánh của Báo Bà Rịa – Vũng Tàu vào sáng ngày 9/1 và qua kiểm tra thực tế, hơn 10 giờ sáng cùng ngày, Sở GT-VT đã cho khắc phục ngay sự bất hợp lý của đèn tín hiệu giao thông. Cụ thể, đã điều chỉnh lại phương án mới điều khiển giao thông tại ngã tư Giếng Nước bằng 3 pha tín hiệu đèn. Pha 1: Khi các phương tiện ở hướng đường Phạm Hồng Thái đi thì các phương tiện đường Nguyễn An Ninh và đường 30/4 phải dừng lại; thời gian đi trong vòng 20 giây đèn xanh. Pha 2: Sau khi các phương tiện đường Phạm Hồng Thái đi hết thì đến lượt các phương tiện đường 30/4 đi, còn Nguyễn An Ninh và Phạm Hồng Thái phải dừng; thời gian đi trong vòng 30 giây đèn xanh. Pha 3: Sau khi các phương tiện đường 30/4 đi hết, thì tới lượt phương tiện đường Nguyễn An Ninh đi, thời gian đi là 25 giây đèn xanh. Như vậy, phương án mới sẽ không còn xung đột giao thông trên hướng 30/4 quẹo trái và hướng Phạm Hồng Thái đi thẳng.

Tin, ảnh: HUY PHƯỢNG